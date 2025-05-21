Стал известен топ-3 округа Подмосковья по выставленным объектам на торги за неделю

С 12 по 16 мая комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлен 141 объект. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Наро-Фоминский, Рузский, Истра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Наро-Фоминском округе — более 130 лотов, в Рузском округе — более 120 лотов, а в округе Истра — более 100 лотов.

Так, например, в городском округе Наро-Фоминский в аренду можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 29,69 соток, расположенный в деревне Крюково. Срок аренды 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет — 798 616,47 рублей в год.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в Рузском округе в аренду сдали 81 земельный участок, в собственность — 17 земельных участков;

в Наро-Фоминском округе в аренду сдали 46 земельных участков, в собственность — 10 земельных участков;

в округе Истра в аренду сдали 133 земельных участка, в собственность — 8 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.