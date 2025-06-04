Стал известен топ-3 округа Подмосковья по выставленным объектам на торги за неделю

С 26 по 30 мая на земельно-имущественные торги выставлено 236 объектов. Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Богородский, Ступино, Орехово-Зуевский. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании размещены: в Богородском г. о. — более 40 лотов, в г. о. Ступино — более 120 лотов, а Орехово-Зуевском г. о. — более 60 лотов.

Так, например, в городе Ступино в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 10,76 сотки, расположенный на улице Белопесоцкая. Срок аренды 20 лет. Начальная цена на торгах ежегодной годовой аренды составляет — 1 499 761,08 руб./год.

Стоит отметить, что с начала 2025 года победителям аукционов уже были переданы:

в Богородском г. о. в аренду 58 земельных участков, в собственность 9 земельных участков;

в г. о. Ступино в аренду 128 земельных участков, в собственность 30 земельных участков;

в Орехово-Зуевском г. о. в аренду 12 земельных участков, в собственность 24 земельных участка.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что для участия в земельно-имущественных торгах Подмосковья достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку.