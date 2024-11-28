Стал известен самый популярный тип жилья для покупки в России

По итогам ноября 2024 года наиболее востребованным видом жилья для покупки как в новостройках, так и на вторичном рынке России оказались двухкомнатные квартиры, сообщили РИАМО в пресс-службе федеральной платформы «Авито Недвижимость».

На первичном рынке страны доля «двушек» от общего объема спроса составляет 35%, в то время как на вторичном рынке — 33%. При этом в общей структуре спроса на жилье в новостройках и на вторичном рынке доля однокомнатных квартир составляет 31% и 32% соответственно.

В 18 из 42 городов, охваченных исследованием, двухкомнатные квартиры занимают лидирующие позиции по популярности на вторичном рынке. Наибольшей популярностью «двушки» пользуются в Туле (41%) и Иркутске (38%).

При этом в 19 из 42 городов наибольший интерес вызывают однокомнатные квартиры. Особой популярностью на «вторичке» такой вид квартир пользуется в Липецке, Ставрополе и Краснодаре (по 41%), а также в Рязани и Симферополе (по 38%).

В 5 городах спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры примерно одинаков: в Иванове (36%), Смоленске (34%), Челябинске (33%), Омске (30%) и Новосибирске (28%).

Наибольший интерес у покупателей вызывают двухкомнатные квартиры на первичном рынке в 31 из 42 городов, в том числе в Улан-Удэ (58%), Кирове (51%), Калуге (50%), Смоленске (48%) и Ярославле. Однокомнатные квартиры популярнее в 10 из 42 городов. Доля «однушек» особо выделяется в Сочи (53%), Севастополе (47%), Симферополе (44%) и Калининграде (42%).

Стоимость квартир в новостройках по всей стране в среднем выше, чем на вторичном рынке. Разница в цене для однокомнатных квартир составляет 1,6 млн рублей. В списке городов, где стоимость однокомнатных квартир на «вторичке» выше, чем в среднем по стране, лидируют Киров (на 290 тыс. рублей) и Ставрополь (на 40 тыс. рублей).

В 40 из 42 городов стоимость однокомнатных квартир в новостройках выше, чем в среднем по рынку. Наиболее заметная разница в цене наблюдается в Сочи, где стоимость «однушек» на первичном рынке выше на 6,7 млн рублей. Далее идут Астрахань (2,7 млн рублей), Казань и Москва (по 2,6 млн рублей).

Стоимость двухкомнатных квартир в новостройках в 41 из 42 городов в среднем выше, чем в других типах жилья, на 2,7 млн рублей. В Сочи «двушки» в новостройках дороже на 7,7 млн рублей, в Астрахани — на 3,9 млн рублей, в Нижнем Новгороде — на 3,6 млн рублей, в Омске — на 3,3 млн рублей, в Петербурге — на 3,1 млн рублей. Дешевле двухкомнатные квартиры в новом фонде только в Кирове (на 1,1 млн рублей).