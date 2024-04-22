сегодня в 21:02

Стал известен подрядчик завершения строительства детсада в ЖК «Малая Истра»

Заключен контракт на завершение строительства детского сада на 115 мест в ЖК «Малая Истра» городского округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы будут проведены в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

«По итогам конкурсных процедур контракт заключен с ООО «Эргана». Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, корректировку проектной и рабочей документации, завершить строительство здания детского сада, поставить необходимое оборудование», — уточняется в сообщении.

Объект был оставлен инвестором, администрацией было принято решение о включении его в госпрограмму Подмосковья. В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительному этапу работ на объекте. Детский сад рассчитан на 115 мест.

Возведение ЖК «Малая Истра» началось в 2014 году. Но застройщик ООО «Компания Промсервис» не справился с обязательствами и был признан банкротом. Здание детского сада в качестве недостроенного объекта в 2022 году было поставлено на кадастровый учет. В июле 2023 года здание в рамках судебного решения было принято в муниципальную собственность.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.