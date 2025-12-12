Стагнация без снижения: что на самом деле ждет цены на российское жилье в 2026 г

Экономист Галий: резкого снижения цен на недвижимость в 2026 году не будет

Объем нового жилья в России по итогам 2025 года останется высоким, но уже сейчас рынок входит в тревожную фазу. Резкого снижения цен не ожидается, сообщила РИАМО к. э. н., доцент, завкафедрой Государственной и муниципальной службы Московского областного филиала Президентской академии Елена Галий.

«По итогам 2025 года объем введенного в России жилья составит не менее 105 млн квадратных метров. В 2024 году было введено около 107,8 млн кв. м жилья, что на 2,6% больше, чем в этом году. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, дальше ситуация становится тревожнее, так как в этом году разрешений на строительство выдано на 22% меньше, чем в прошлом, хотя население продолжает ежегодно инвестировать 16 трлн руб. в строительство, являясь основным источником финансирования», — сказала Галий.

Она уточнила, что примерно 25% из уже выданных разрешений не реализуются. Если меры для поддержки рынка не будут приняты, он может начать стагнировать.

Галий перечислила возможные последствия стагнации: падение интереса к новостройкам, снижение ликвидности на вторичном рынке, рост сроков экспозиции объектов и уменьшение налоговых поступлений. По ее словам, замедление — это не обязательно кризис, но этап, за которым может последовать как рост, так и снижение стоимости недвижимости.

Как вывести рынок из стагнации: план для государства, застройщиков и банков

«Чтобы рынок недвижимости вышел из стагнации, необходимо стимулировать спрос и повышать доступность жилья. Это касается государственного регулирования, деятельности застройщиков, действий банков и покупателей», — уточнила собеседница РИАМО.

По ее мнению, государству стоит продолжать программы субсидированной ипотеки — семейной, IT-ипотеки, сельской, Дальневосточной, Арктической и для новых регионов. В 2026 году ожидается запуск ипотеки для ветеранов боевых действий.

Эксперт назвала важным снижение налоговой нагрузки на недвижимость и поддержку застройщиков через льготные кредиты и инфраструктурные проекты. Девелоперам же необходимо активнее привлекать покупателей с помощью скидок, рассрочек и дополнительных опций.

«Банкам же целесообразно внедрять защитные механизмы для заемщиков, например, повышать первоначальный взнос (до 30–40%) и более строго оценивать кредитоспособность заемщиков; использовать ипотечное страхование как инструмент хеджирования рисков, так как на стагнирующем рынке продать квартиру быстро и по адекватной цене — серьезная проблема. А покупателям не следует рассчитывать на резкое снижение цен на недвижимость», — заключила спикер.

