Срочно проверяйте себя: кому положена бесплатная квартира от государства

Государство предоставляет право на получение бесплатного жилья малоимущим и социально незащищенным гражданам РФ, признанным нуждающимися в жилье. Об этом рассказала эксперт Народного фронта Ирина Блинкова, сообщает ТАСС .

Получить квартиру по договору социального найма могут люди, официально признанные нуждающимися в жилых помещениях. В эту категорию входят малоимущие, лица, не имеющие жилья или проживающие в помещениях, не отвечающих установленным требованиям.

В каждом регионе установлены свои правила насчет размера площади, учитываемого при определении нуждаемости в жилье. Отдельные льготные категории граждан имеют право внеочередного получения жилья.

Сюда входят лица, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями, дети-сироты, несовершеннолетние, оставшиеся без попечения родителей, педагоги, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещения и т. д.

Чтобы встать на жилищный учет, надо обратиться со всеми документами в органы местного самоуправления по месту жительства.

