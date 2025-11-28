Эксперт Зайцева рассказала, как правильно выбрать квартиру

Эксперт Зайцева: коммуналка в студии может быть ниже, чем в однокомнатной

Эксперт по недвижимости Марина Зайцева рассказала, на что обратить внимание при выборе между студией и однокомнатной квартирой, а также объяснила основные отличия этих форматов жилья, сообщает Nord-News .

Студия представляет собой единое пространство без перегородок, что позволяет свободно зонировать помещение с помощью мебели и освещения. По словам Марины Зайцевой, такой вариант подойдет тем, кто ценит открытую планировку, минимализм и ограничен в бюджете. Однако отсутствие стен снижает уровень приватности, поэтому студии чаще выбирают для проживания одного-двух человек.

Однокомнатная квартира отличается четким разделением жилой комнаты и кухни, что обеспечивает больше комфорта для семей и тех, кто ценит личное пространство. Как отметила эксперт, в таких квартирах проще организовать отдельные зоны для сна, работы и отдыха, а также контролировать расход тепла.

Стоимость студий обычно ниже, чем у однокомнатных квартир в том же районе, однако разница зависит от расположения и качества отделки. Коммунальные платежи в студии могут быть ниже за счет меньшей площади и отсутствия перегородок.

Студии востребованы у молодых специалистов и студентов, а однокомнатные квартиры больше подходят для пар, небольших семей и людей, работающих из дома. Марина Зайцева посоветовала при выборе жилья учитывать образ жизни, бюджет и долгосрочные планы, чтобы сделать комфортный выбор на будущее.