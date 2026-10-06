Средняя цена жилья на Ямале выросла на 4,6% за девять месяцев

В Ямало-Ненецком автономном округе средняя стоимость квадратного метра выросла со 137 063 рублей в январе до 143 410 рублей в сентябре 2026 года, сообщает «Север-Пресс» .

По данным «Домклик», сильнее всего показатель вырос в Лабытнанги — на 20,6%, до 159 845 рублей за квадратный метр. В Салехарде рост составил 2,5%, до 192 128 рублей. В Новом Уренгое цены снизились на 2,4%, в Ноябрьске — на 1,5%, в Губкинском — на 3,2%.

Председатель Ассоциации «Региональное объединение ямальских риэлторов» Любовь Григорьева объяснила, что завышенные ожидания уезжающих северян и дорогие квартиры в базах преувеличивают темпы роста. Ажиотажного спроса нет. В Лабытнанги эффект усиливает дефицит объявлений. В Салехарде база насчитывает 92 предложения, в Новом Уренгое — 697.

В сентябрьской выборке квартиры в Салехарде стоят от 5,5 до 22 млн рублей, в Новом Уренгое — от 4 до 28 млн, в Ноябрьске — от 3,2 до 15,9 млн. По словам Григорьевой, дорогие объекты годами не находят покупателей, а скидка при сделке может достигать нескольких миллионов рублей. Высокие ипотечные ставки поддерживают спрос на бюджетное жилье.

«Продавцы изначально закладывают люфт на торг и охотно дают дисконт в среднем от 5% до 10%, понимая, что покупателю придется серьезно вложиться в будущий ремонт», — пояснила Григорьева.

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