Средняя цена аренды квартир в России растет

Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России, куда входят 16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области, в середине июля составила 29,4 тыс. рублей в месяц, двухкомнатных — 43,4 тыс. рублей. За месяц значения выросли на 3,7%, сообщает « Коммерсант».

В целом цена однушки в крупнейших городах за месяц стала выше на 1,9% и составила 28,7 тыс. рублей в месяц, а двушки — на 1,3%. В «Авито Недвижимости» также рассказали о росте стоимости среднего лота на 3,4% за месяц, до 30 тыс. рублей по России в целом.

Самый значительный рост средней стоимости предложения однокомнатных квартир за 30 дней в «ЦИАН.Аналитике» отметили в Санкт-Петербурге, где цены увеличились на 9%, до 40,4 тыс. рублей в месяц. В Екатеринбурге показатель стал выше на 5,1%.

В Москве средняя стоимость аренды однокомнатных квартир за 30 дней увеличилась на 7% и составила 61 тыс. рублей в месяц.