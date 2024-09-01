Средняя стоимость жилья в России перешла в стадию стагнации

Сниженный спрос и стремление продавцов жилья удержать стоимость квартир на фоне высокой инфляции привели к стагнации средних цен на вторичном рынке. Об этом сообщает « Коммерсант ».

За последние 30 дней «вторичка» в среднем выросла не более, чем на 1%. Увеличиваться цена на готовые квартиры в будущем вряд ли будет, хотя и начинается высокий деловой сезон.

Стоимость жилья за месяц в Екатеринбурге выросла всего на 1,7%. В Казани цена увеличилась на 1,5%, а в Перми — на 1%. В Санкт-Петербурге «вторичка» подорожала всего на 0,9%.

Ранее сообщалось, что российские застройщики сумели сдержать рост цен на новостройки. За последние 30 дней стоимость нового жилья в РФ увеличилась всего на 1%.