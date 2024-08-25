Российские застройщики сумели сдержать рост цен на новостройки

В России застройщики сумели удержать цены на квартиры в новостройках после завершения программы льготного кредитования за счет средств, накопленных за предшествующий период, сообщает «Коммерсант» .

За последний месяц цена на новое жилье в России подросла всего на 0,1–1%. Средняя цена первичной недвижимости в городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях на конец августа 2024 года оценивается в 173,6 тысячи рублей за квадратный метр. За месяц цена увеличилась всего на 0,8%, говорится в отчете «ЦИАН.Аналитики».

По данным «Яндекс Недвижимости», средний ценник за квадратный метр в новом жилье для городов-миллионников оценивается в 166 тысячи рублей.

По итогам месяца рост цен зафиксирован только в Краснодаре. Там стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 2,5%. Рост среднего значения зафиксировали в Саратове — 2,1%, цена квадратного метра составляет 84,8 тысячи рублей.

По мнению директора по продажам «Этажей» Сергея Зайцева, колебания средних цен по всей стране можно считать техническими. Он считает, что реальные цены на новое жилье в текущей ситуации не изменились, застройщикам удалось сдержать рост ценника.