Спрос на участки в промышленно-логистических парках Балашихи растет

Компания «Реалитек» провела анализ рынка промышленно-логистических парков Подмосковья и зафиксировала значительное увеличение спроса на земельные участки малого размера. По итогам первого квартала текущего года, спрос в данном сегменте вырос на 12%, сообщает пресс-служба администрации округа.

Согласно данным аналитиков, средний размер участков, которые сейчас наиболее востребованы резидентами, составляет 25-30 соток. В прошлом году предпочтение отдавалось участкам площадью от 35 соток.

По мнению аналитиков «Реалитек», данная тенденция обусловлена несколькими ключевыми факторами: рост электронной коммерции, вследствие чего увеличивается потребность малых и средних предприятий в небольших складских помещениях для быстрого хранения и доставки товаров, а также стремление к оптимизации логистики, при котором компактные склады используются как промежуточные пункты для более эффективного распределения продукции в пределах города или региона.

Растущий спрос на небольшие складские участки стимулирует развитие соответствующего сегмента рынка недвижимости. Инвесторы и застройщики проявляют интерес к созданию специализированных складских комплексов, ориентированных на малые площади с гибкими условиями аренды и широким спектром сопутствующих услуг.

«В условиях текущей стоимости заемных средств предприниматели стремятся приобретать земельные участки, опираясь на собственные финансовые ресурсы. Сумма в 10-12 миллионов рублей рассматривается большинством как приемлемая, что соответствует площади участка в 20-30 соток», — отметил Виталий Коляда, генеральный директор компании «Реалитек».

Увеличение спроса на небольшие участки складского назначения является отражением изменений в экономической ситуации и потребительском поведении. Компании стремятся к оптимизации логистики, повышению гибкости и близости к своим клиентам. Благодаря этому компактные складские решения востребованы для различных видов бизнеса. В перспективе ожидается дальнейшее развитие этого сегмента рынка, сопровождающееся появлением новых технологий и подходов к управлению складскими площадями. Вместе с тем, возрастающая конкуренция за земельные участки в городской черте и пригородах может привести к увеличению их стоимости.

Данная тенденция, наблюдаемая в Подмосковье, затрагивает и промышленно-логистические парки, расположенные на территории городского округа Балашиха, открывая новые возможности для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.