Спрос на строительство частных домов в России вырос втрое

В России за первый квартал 2026 года выдали втрое больше кредитов на строительство частных домов, чем годом ранее. Рост интереса эксперты связывают с развитием ипотеки и спросом на более просторное жилье, сообщает Газета.ru .

Эксперты СТД «Петрович» и сервиса «Строим.дом.рф» зафиксировали рост спроса на индивидуальное жилищное строительство. Тенденцию объясняют расширением ипотечных инструментов и стремлением семей к собственному дому.

«Это говорит о значительном повышении спроса на кредитование в сегменте ИЖС. Важно отметить, что почти 90% выданных ипотек приходится на программы с господдержкой, включая семейную ипотеку. Основную часть заемщиков составляют супружеские пары с детьми», — рассказал Евгений Квасенков, директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ.

По данным «Строим.дом.рф», средняя стоимость частного дома составляет 7,4 млн рублей, самый дорогой объект на платформе оценивается в 48,2 млн рублей.

В СТД «Петрович» сообщили о снижении цен на материалы в первом квартале: OSB подешевела на 21%, доски — на 9%, заборы — на 8%, металлочерепица — на 7%, изоляция — на 6%.

«На рынке уже сформировался ряд факторов, которые неизбежно будут способствовать увеличению цен на товары, среди них — рост цен на сырье, транспортировку, маркировку строительной продукции. Сейчас самое подходящее время, чтобы инвестировать в строительство, учитывая сезон и конъюнктуру цен», — сказал Василий Федоров, руководитель отдела поддержки коммерческой деятельности СТД «Петрович».

Эксперты считают, что в перспективе частные дома могут стать альтернативой многоквартирному жилью.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.