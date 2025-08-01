Спрос на семейную ипотеку в России вырос в 2025 году

В первой половине 2025 года спрос на семейную ипотеку в стране восстановился. Это стало возможно благодаря адаптации рынка к новым правилам и сохранению ставки в 6% на этот продукт на фоне уровня рыночных ставок, пишет газета «Известия» .

После изменения условий на семейную ипотеку, которые начали действовать в июле 2024 года, рынок недвижимости в РФ столкнулся с вызовами и последующей адаптацией.

Как рассказали в аналитическом центре М2, семейная ипотека стала более адресной из-за пересмотра требований к заемщикам. Теперь она доступна семьям, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет или ребенок-инвалид. Кроме того, семьи с двумя детьми могут приобрести себе жилье по программе в малом городе или в одном из 35 регионов РФ с низким объемом строительства.

По информации «Дом.РФ», за январь–июнь 2025 года российские банки выдали на 9% больше кредитов по семейной ипотеке в денежном выражении и на 11% — в количественном. При этом доля подобных кредитов в общем числе льготных выдач достигла 90%.

Самый большой интерес к семейной ипотеке специалисты отметили в Москве (10,5% заявок), Краснодарском крае (8,5%) и Санкт-Петербурге (6,4%).

Максимальная сумма этого льготного кредита — 6 млн рублей. Исключение составляют Москва и область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Тут лимит повышен до 12 млн рублей.