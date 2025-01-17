Спрятаться от грабителей: особняк из «Одного дома» продали за баснословную сумму

У знаменитого особняка, показанного в фильмах «Один дома», появился новый владелец. Дом был продан за 5,5 млн долларов, сообщает РИА Новости .

Как заявляет портал TMZ, в продаже особняк появился в минувшем мае, тогда за него просили 5,25 млн долларов. Менее чем через год его приобрели по цене выше указанной.

Оказывается, что в фильме сняли лишь фасад дома, так как внутрь вся съемочная группа не поместилась. Поэтому большую двухэтажную студию соорудили в здании бывшей школы, расположенной рядом.

При этом на самом деле особняк просторный: 5 спален, 6 ванных комнат, есть высококачественный кинотеатр и даже крытая спортплощадка.

«Идеальное место, чтобы укрыться от любых потенциальных грабителей», — пишет TMZ.