Справка из БТИ и ЕГРН: что нужно внимательно изучать при покупке квартиры

Генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый в беседе с РИАМО перечислил документы, которые обязательно нужно внимательно изучать при покупке квартиры.

«Конечно самый первый документ, который следует изучить — это выписка из ЕГРН. В разделе 2 отображаются текущие правообладатели квартиры, вид их права: собственность, общедолевая собственность, а также дата начала владения квартирой», — объяснил Подпалый.

По его словам, также можно запросить технический паспорт БТИ на более старую дату и посмотреть, кто был владельцем недвижимости по этим данным. А еще выписку из ЕГРН о переходе прав, где описана вся история возникновения и перехода прав на квартиру.

