сегодня в 13:07

Спорткомплекс «Салют» в Сергиевом Посаде капитально отремонтируют к 2027 г

Сотрудники администрации Сергиево-Посадского округа совместно с депутатом Государственной думы Сергеем Пахомовым подготовили необходимую документацию для включения спортивного комплекса «Салют» в госпрограмму для капремонта. Решение поддержал губернатор Андрей Воробьев и правительство Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы начнутся в этом году и продлятся примерно 1,5 года. Открытие обновленного комплекса запланировано на 2027 год. Финансирование из бюджета региона выделено. На данном этапе идет разработка проектно-сметной документации.

В рамках капитального ремонта планируется утеплить фасад здания, заменить коммуникации, расширить раздевалки. Территорию перед спорткомплексом оформят как муниципальный сквер и благоустроят к моменту ввода здания в эксплуатацию после ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.