Спортивный комплекс в Чечерском проезде будет достроен

На юго-западе столицы будет достроен физкультурно-оздоровительный комплекс, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объект появится по адресу: Чечерский проезд, владение 22.

«Долгострой взяла на рассмотрение Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства, действующая по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2023 году участок под зданием предоставлен собственнику объекта на три года для завершения работ, а в марте 2025 года застройщику выдано разрешение на строительство. Общая площадь здания составит 3,5 тыс. кв. м, а высота до 14 м. Завершить строительство планируется в 2026 году», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики грода Москвы.

В состав оздоровительного комплекса войдут универсальные залы, раздевалки с душевыми и санузлами, входная группа для посетителей с вестибюлем, гардеробом, фойе, а также технические, служебные и административные помещения.

Как отмечается в сообщении пресс-службы департамента градполтики, строительство ФОКа началось в 2016 году, но через два года остановилось из-за выявленных отклонений от проекта.

По результатам проведенной с 2011 года работы Оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства, действующей в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы, решены вопросы по 694 объектам долгостроя, из которых введены в эксплуатацию 205 объектов, возобновлены работы на 276 объектах, на 213 площадках конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены.