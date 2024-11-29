Спортивно-досуговый комплекс откроют на площадке «Алабушево» ОЭЗ Москвы

ОЭЗ «Технополис Москва» занимается активным развитием социнфраструктуры и внедряет на своих площадках подход «город в городе». На данный момент близится к завершению возведение спортивно-досугового комплекса на площадке «Алабушево» в Зеленограде, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что активное строительство социальной инфраструктуры для москвичей ведут в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина. В ближайшее время будет открыт спортивный комплекс «Алабушево» площадью около 17 тыс. кв. м

«На первом этаже будут расположены два ледовых поля, разминочная зона для фигуристов и тренировочная — для хоккеистов, корт для большого тенниса и многое другое. На втором этаже разместятся залы для различных тренировок, площадки для презентаций, а также переговорные комнаты. Ежедневно здесь смогут заниматься спортом около 2 тыс. человек», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что благодаря открытию этого комплекса получится создать новые точки притяжения для жителей Зеленограда. Спортзоны при этом сделают жизнь работников высокотехнологичных предприятий и горожан более комфортной.

«Алабушево» является одной из наиболее перспективный и крупных площадок особой экономической зоны Москвы. На площадке работают предприятия медицинских технологий и микроэлектроники. По словам мэра города Сергея Собянина, в текущем году в эксплуатацию ввели 2 объекта — первую очередь промышленного технопарка «Алабушево» и завод по производству отечественных глюкометров.

На данный момент в «Алабушево» строят и проектируют 20 социальных и промышленных объектов суммарной площадью более 380 тыс. кв. м. В следующем году на площадке в эксплуатацию будут введены еще 8 объектов — по производству досмотрового оборудования, мультимедийных автосистем и сим-карт. Также начнут работать высокотехнологичные производства лекарственных средств для терапии орфанных заболеваний и противоопухолевых препаратов.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов, самые крупные проекты на площадке реализуют фармзаводы Промомед, Россиум, Велфарм, Фармстандарт, Р-фарм, а также компании по выпуску фотошаблонов для микроэлектроники высокой точности и фотонных интегральных схем.

«К 2030 году планируется увеличение общей площади инфраструктуры „Алабушево“ до 750 тыс. кв. м. Это позволит разместить 90 высокотехнологичных предприятий и организовать более 11 тыс. рабочих мест. Кроме того, в ОЭЗ „Технополис Москва“ успешно функционирует один из самых крупных в стране фармацевтических кластеров, в состав которого в настоящее время входят 13 компаний», — отметил Гарбузов.

Он уточнил, что из них часть занимается поставками лекарственных средств в столицу по офсетным контрактам.

Еще одним направление площадки является оптика и микроэлектроника, а также фотоника, которая предполагает взаимодействие с лазерными технологиями и светом. Работает кластер микроэлектроники и фотоники, объединяющий 61 компанию. Главными проектами кластера стали создание заводов, выпускающие фотошаблоны с проектными номерами до 28 нм и фотонные интегральные схемы.

На сегодняшний день особая экономическая зона «Технополис Москва» объединяет свыше 220 компаний. На площадках построили общественно-деловые и промышленные объекты суммарной площадью более 1,3 млн кв. м, а к 2030 году запланировано увеличить площадь до 3,8 млн кв. м.

«Каждый год в ОЭЗ столицы запускаются новые производства и увеличивается число резидентов. Этому способствуют широкие налоговые преференции — компании освобождаются на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а ставка налога на прибыль снижена с 20 до 2 процентов», — подчеркнул генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он пояснил, что резиденты также освобождаются от уплаты НДС и налоговых пошлин во время вывоза оборудования и товаров.