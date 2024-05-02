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Специалисты восстанавливают жилой дом в Балашихе по графику

Фонд капитального ремонта Московской области продолжает ремонтно-восстановительные работы дома № 1️0️ на улице Октябрьская в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

С начала текущего года специалисты выполнили на объекте: устройство бетонной подготовки в техническом подполье; устройство кирпичной кладки плит подъезда и монолитных перемычек; устройство монолитных перекрытий, наружных и внутренних стен с армированием 1-4 этажей; заливку лифтовой шахты и армирование шахты 1-4 этажей; устройство монолитных наружных и внутренних стен с армированием 5-го этажа; устройство монолитных перекрытий 6-го этажа. Также была восстановлена электрика в подвале.

Руководитель проекта центра управления проектами фонда по округу Роман Гордеев совместно с экспертами строительного контроля ГБУ МО «УТНКР» и администрацией еженедельно осуществляют проверку хода производства работ.

«Все работы ведутся в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и соблюдением технологии производства работ. Все этапы идут по графику. На объекте задействовано порядка 40 человек», — отметил Роман Гордеев.

На текущий момент ведутся следующие работы:

устройство монолитных наружных и внутренних стен с армированием 7-го этажа;

устройство монолитных перекрытий 7-го этажа;

ремонт внутренних инженерных коммуникаций.

В сентябре 2024 года планируем завершить восстановление и ремонт дома.

В прошлом году в доме произошел взрыв газа. Здание получило существенные разрушения. После всех необходимых экспертиз было принято решение о восстановлении дома силами фонда капитального ремонта Московской области.

За соблюдением строительных норм и правил следят эксперты строительного контроля ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями