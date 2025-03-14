Специалисты управления Росреестра по Подмосковью расскажут о поиске объектов недвижимости

Как увидеть свою недвижимость на госуслугах, почему при запросе сведений собственник не получает нужную информацию, об этом 18 марта расскажут специалисты управления Росреестра по Московской области по телефону: 8 (495) 223-45-41. Телефонная линия пройдет с 11:00 до 13:00. Об Этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Отображение объектов недвижимости на госуслугах возможно при условии полного совпадения в едином государственном реестре недвижимости и на госуслугах данных: СНИЛС, фамилии, имени, отчества и паспортных данных правообладателя.

Существует несколько причин, почему сведения о правах на недвижимость отсутствуют на портале:

право собственности на объекты недвижимости не зарегистрировано в ЕГРН;

на Госуслугах еще не обновились данные, предоставленные из ЕГРН;

наличие технической ошибки в сведениях ЕГРН;

после смены документов (ФИО, СНИЛС, паспорт РФ).

Наличие сведений об объекте в ЕГРН можно проверить с помощью сервиса Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» (услуга бесплатная) либо запросить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на портале госуслуг в разделе «Справки Выписки/Выписки из ЕГРН».

При этом онлайн-выписку из ЕГРН на Госуслугах правообладатель объекта недвижимости может получить только при наличии подтвержденной учетной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.