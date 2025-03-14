Специалисты управления Росреестра по Подмосковью расскажут о поиске объектов недвижимости
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Как увидеть свою недвижимость на госуслугах, почему при запросе сведений собственник не получает нужную информацию, об этом 18 марта расскажут специалисты управления Росреестра по Московской области по телефону: 8 (495) 223-45-41. Телефонная линия пройдет с 11:00 до 13:00. Об Этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.
Отображение объектов недвижимости на госуслугах возможно при условии полного совпадения в едином государственном реестре недвижимости и на госуслугах данных: СНИЛС, фамилии, имени, отчества и паспортных данных правообладателя.
Существует несколько причин, почему сведения о правах на недвижимость отсутствуют на портале:
- право собственности на объекты недвижимости не зарегистрировано в ЕГРН;
- на Госуслугах еще не обновились данные, предоставленные из ЕГРН;
- наличие технической ошибки в сведениях ЕГРН;
- после смены документов (ФИО, СНИЛС, паспорт РФ).
Наличие сведений об объекте в ЕГРН можно проверить с помощью сервиса Росреестра «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн» (услуга бесплатная) либо запросить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости на портале госуслуг в разделе «Справки Выписки/Выписки из ЕГРН».
При этом онлайн-выписку из ЕГРН на Госуслугах правообладатель объекта недвижимости может получить только при наличии подтвержденной учетной записи.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.