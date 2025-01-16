Специалисты «СтройЭксперта» осмотрели 1 483 объектов строительства в Подмосковье

сегодня в 18:47

За прошедший год специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» провели осмотры перед вводом в эксплуатацию 1 483 объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Речь идет об объектах, которые не подлежат обязательному государственному строительному надзору. Это магазины, сервисные центры и другие коммерческие здания площадью до 1,5 тыс. квадратных метров.

При выезде на объект эксперты проверяют:

соответствие основных технико-экономических показателей проекту;

состояние несущих конструкций и других элементов здания;

планировку помещений;

качество внешней и внутренней отделки;

работу инженерных систем и технологического оборудования;

выполнение требований пожарной безопасности;

доступность для маломобильных граждан;

охрану окружающей среды;

энергетическую эффективность зданий и наличие приборов учета энергоресурсов;

благоустройство прилегающих территорий.

Эта работа направлена на обеспечение высокого уровня безопасности и соответствия строящихся в Подмосковье и реконструируемых объектов установленным стандартам и нормам.

Кроме того, за отчетный период были проведены дополнительные мероприятия:

596 объектов проверили на соблюдение графиков строительства;

430 обследований строительных площадок с использованием цифровой практики «невидимый надзор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.