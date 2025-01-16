Специалисты «СтройЭксперта» осмотрели 1 483 объектов строительства в Подмосковье
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За прошедший год специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» провели осмотры перед вводом в эксплуатацию 1 483 объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Речь идет об объектах, которые не подлежат обязательному государственному строительному надзору. Это магазины, сервисные центры и другие коммерческие здания площадью до 1,5 тыс. квадратных метров.
При выезде на объект эксперты проверяют:
- соответствие основных технико-экономических показателей проекту;
- состояние несущих конструкций и других элементов здания;
- планировку помещений;
- качество внешней и внутренней отделки;
- работу инженерных систем и технологического оборудования;
- выполнение требований пожарной безопасности;
- доступность для маломобильных граждан;
- охрану окружающей среды;
- энергетическую эффективность зданий и наличие приборов учета энергоресурсов;
- благоустройство прилегающих территорий.
Эта работа направлена на обеспечение высокого уровня безопасности и соответствия строящихся в Подмосковье и реконструируемых объектов установленным стандартам и нормам.
Кроме того, за отчетный период были проведены дополнительные мероприятия:
- 596 объектов проверили на соблюдение графиков строительства;
- 430 обследований строительных площадок с использованием цифровой практики «невидимый надзор».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.