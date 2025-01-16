Специалисты «СтройЭксперта» осмотрели 1 483 объектов строительства в Подмосковье

Недвижимость

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За прошедший год специалисты ГБУ МО «СтройЭксперт» провели осмотры перед вводом в эксплуатацию 1 483 объектов капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Речь идет об объектах, которые не подлежат обязательному государственному строительному надзору. Это магазины, сервисные центры и другие коммерческие здания площадью до 1,5 тыс. квадратных метров.

При выезде на объект эксперты проверяют:

  • соответствие основных технико-экономических показателей проекту;
  • состояние несущих конструкций и других элементов здания;
  • планировку помещений;
  • качество внешней и внутренней отделки;
  • работу инженерных систем и технологического оборудования;
  • выполнение требований пожарной безопасности;
  • доступность для маломобильных граждан;
  • охрану окружающей среды;
  • энергетическую эффективность зданий и наличие приборов учета энергоресурсов;
  • благоустройство прилегающих территорий.

Эта работа направлена на обеспечение высокого уровня безопасности и соответствия строящихся в Подмосковье и реконструируемых объектов установленным стандартам и нормам.

Кроме того, за отчетный период были проведены дополнительные мероприятия:

  • 596 объектов проверили на соблюдение графиков строительства;
  • 430 обследований строительных площадок с использованием цифровой практики «невидимый надзор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.