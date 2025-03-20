Специалисты разработают проект благоустройства сквера в Воскресенске
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Архитекторы разработают проект благоустройства сквера у ДК «Химик» в округе Воскресенск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Работы будут осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области и городского округа Воскресенск Московской области.
«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, инженерных изысканий и проекта благоустройства парковой зоны «Сквер у ДК «Химик» в городском округе Воскресенск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, инженерных изысканий и проекта благоустройства парковой зоны «Сквер у ДК Химик» по адресу: площадь Ленина, 1, Воскресенск».
Работы по разработке проекта благоустройства планируется завершить в 2025 году.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.
«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.