Специалисты разработают проект благоустройства сквера в Воскресенске

Архитекторы разработают проект благоустройства сквера у ДК «Химик» в округе Воскресенск, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы будут осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области и городского округа Воскресенск Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, инженерных изысканий и проекта благоустройства парковой зоны «Сквер у ДК «Химик» в городском округе Воскресенск Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, инженерных изысканий и проекта благоустройства парковой зоны «Сквер у ДК Химик» по адресу: площадь Ленина, 1, Воскресенск».

Работы по разработке проекта благоустройства планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.