Специалисты Подмосковья завершили восстановление жилого дома в Мариуполе

В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершены восстановительные работы в девятиэтажном жилом доме на улице Киевской. Проект реализовали под контролем специалистов стройнадзора из Московской области.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул важность работы экспертов стройконтроля, отметив их профессионализм в сложных условиях.

В рамках восстановления были отремонтированы кровля и фасад, усилены конструктивные элементы здания, заменены окна и двери, обновлены места общего пользования, а также полностью восстановлены инженерные системы — холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация и отопление.

Качество работ на каждом этапе контролировали эксперты управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Они регулярно посещали объект, следили за соблюдением технологий, сметы и сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.