Специалисты Подмосковья завершают восстановление спорткомплекса в Донецке

Специалисты из Московской области восстанавливают спортивный комплекс «Локомотив» в Донецке. Строительный контроль на объекте проводят эксперты ГБУ МО «УТНКР», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

На данном этапе выполнены следующие работы:

внутренняя отделка помещений;

ремонт 25-метрового бассейна;

обновление тренажерного зала и специализированных залов для игры в теннис, волейбол и баскетбол.

Кроме того, в здании установят новые системы пожарной и охранной сигнализации, а также современные вентиляционные и инженерные системы.

Спорткомплекс откроется после масштабного ремонта в текущем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.