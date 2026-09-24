Специалисты Подмосковья контролируют завершение ремонта центра в Мариуполе

Специалисты Подмосковья контролируют завершающий этап восстановления центра детского и юношеского творчества в Мариуполе. Сейчас на объекте заканчивают озеленение, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Здание Центра детского и юношеского творчества построили в конце 1980-х годов для творческих коллективов Орджоникидзевского района. Во время боевых действий в 2022 году оно серьезно пострадало.

Строители усилили конструкции здания, смонтировали новую кровлю, заменили окна и двери. Они также обновили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. В центре оборудовали классы для занятий хореографией, рисованием и вокалом, а также актовый зал на 138 мест.

Фасадные работы завершены. На прилегающей территории обустроили проезды, установили ограждения и малые архитектурные формы. Сейчас завершается озеленение. Все этапы работ контролируют специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области.

«Ваша работа, как уже было отмечено, с одной стороны, остается в тени, но с другой – имеет колоссальное значение. При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — обратился ранее к экспертам стройконтроля министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.