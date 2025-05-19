Специалисты отремонтируют девятиэтажное общежитие в Дубне

Ремонт в здании общежития квартирного типа в доме № 19 корпус 1 по улице Энтузиастов в Дубне возобновился. Несколько месяцев он был «на стопе». Подрядчик, который начал ремонт, не справился. Ситуацию в администрации Дубны постарались решить в максимально короткие сроки — подрядчик внесен в официальный реестр недобросовестных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выполнять работы, которые продлятся примерно полгода, теперь будет новый подрядчик. Ремонт подразумевает замену душевых кабин, сантехники, герметизацию пола.

«По тем работам, которые новый подрядчик ранее проводил в регионе, он неплохо себя зарекомендовал. Надеемся, что и здесь те обязательства, которые он на себя взял, будут выполнены в полном объеме», — сказал заместитель главы г. о. Дубна Алексей Степаненко.

Начали с девятого этажа. Сейчас демонтаж и подготовку ведет одна бригада. Через неделю выйдет вторая, и в работе будут оба крыла. Предстоит отремонтировать 51 душевую и 51 туалет.

«Работа предстоит большая, сложная. Но надо провести ее в кратчайшие сроки, так как из-за недобросовестных подрядчиков жители общежития забыли, что значит жить в комфорте. Будем ежедневно следить за ходом ремонта», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.