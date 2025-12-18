Специалисты БТИ проведут консультации по амнистиям в Лесном городке 19 декабря

Специалисты бюро технической инвентаризации Московской области 19 декабря проведут выездную встречу в гаражно-строительном кооперативе «Осень» в поселке Лесной городок Одинцовского округа, чтобы проконсультировать жителей по вопросам оформления прав на гаражи и садовые дома, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Встреча начнется в пятницу, 19 декабря, в 14:30 на территории гаражно-строительного кооператива «Осень» в поселке Лесной городок. Специалисты БТИ Московской области расскажут о порядке оформления прав собственности на гаражи и садовые дома в рамках «дачной» и «гаражной» амнистий, а также объяснят, как перевести садовый дом в жилой.

Участники смогут получить квалифицированные консультации и задать вопросы напрямую специалистам регионального БТИ.

Дополнительную информацию об услугах организации можно узнать на официальном сайте БТИ и в окнах учреждения в МФЦ Московской области. Также доступны горячая линия по телефону +7 (498) 568-88-88 и чат-бот @MyBTIServices_bot.

