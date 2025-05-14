Специалисты БТИ Подмосковья оформили более 3,7 тыс документов в Росреестр
Фото - © Материалы БТИ Московской области
За первые три месяца кадастровыми инженерами ГБУ «БТИ Московской области» подготовлено более 3 700 пакетов документов для направления в Росреестр по Московской области с целью осуществления кадастрового учета объектов недвижимости и государственной регистрации прав на них. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В рейтинге Росреестра Московской области, включающем 2311 кадастровых инженеров, 119 специалистов ГБУ «БТИ Московской области» отмечены благодаря своему профессионализму и качественной подготовке документов.
Необходимо отметить филиалы учреждения, которые продемонстрировали лучшие результаты по количеству положительных решений об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав:
- 1 место: Южный филиал БТИ Московской области — 720 решений;
- 2 и 3 место: Красногорский и Мытищинский филиалы БТИ Московской области — 638 решений.
Результаты филиалов подчеркивают успешную работу региональной сети БТИ и ее способность эффективно решать задачи, связанные с оформлением прав на недвижимость в различных районах Московской области и свидетельствуют о том, что ГБУ «БТИ Московской области» является надежным партнером для граждан и организаций, обеспечивая оперативное и качественное предоставление необходимых услуг.
Учреждение продолжает развиваться и совершенствовать свою деятельность, чтобы соответствовать высоким требованиям современного рынка недвижимости и потребностям населения Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.
«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.