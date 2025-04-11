Специалисты БТИ Подмосковья оформили 969 техпаспортов в марте

В марте текущего года специалистами БТИ принято и обработано 969 обращений граждан на изготовление технических паспортов объектов недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Технический паспорт — это документ, который необходим для проведения различных юридических операций с недвижимостью, таких как: ипотечная сделка, сделка купли-продажи, согласование перепланировки, газификации объекта, перевод нежилого помещения в жилое, и др.

Лидерами по количеству изготовленных технических паспортов стали три филиала учреждения:

Балашихинский филиал БТИ Московской области — 144 технических паспорта;

Мытищинский филиал БТИ Московской области— 119 технических паспорта;

Одинцовский филиал БТИ Московской области — 118 технических паспортов.

Технический паспорт составляется на основе результатов проведения технической инвентаризации и содержит полную информацию о состоянии объекта недвижимости на дату обследования — его площадь, количество комнат, высоту потолков, этажность, поэтажный план, схему помещений и основных элементов, а также характеристики каждого помещения в здании, и многие другие параметры.

Технический паспорт часто запрашивается банками при покупке квартиры в ипотеку и участниками сделки для проверки соответствия плана квартиры реальному состоянию помещения.

Специалисты БТИ Московской области напоминают, что технический паспорт является важным документом при оформлении недвижимости и помогает защитить права собственников при совершении любых сделок с жильем.

Для получения услуги по изготовлению технического паспорта граждане могут обратиться в окна БТИ Московской области в МФЦ Подмосковья. Узнать подробную информацию и отправить заявку на изготовление технического паспорта онлайн на сайте БТИ Московской области. А также возможна подача заявки через портал госуслуг Московской области.

Дополнительно доступна бесплатная консультация по телефону +7 (498) 568-88-88.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.