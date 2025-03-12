«Соципотека» помогла подмосковному медику приобрести «двушку» для своей семьи

Участница программы — медсестра ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов войн» Екатерина Бакулина. Она работает в отделении реанимации и анестезиологии.

«В профессии я уже 13 лет. Всегда хотела помогать людям, быть полезной. В нашем госпитале мне все нравится, у нас прекрасный коллектив, мы всегда поддерживаем друг друга», — говорит Екатерина.

Своей жилплощади в Московской области у Екатерины нет, она приезжала на работу из Твери. О «Соципотеке» медик знала давно и как только появилась возможность принять участие в программе — подала документы. Новоселье в новой квартире семья уже отпраздновала.

«У нас шикарная «двушка» в деревне Голубое. Мы ее выбрали на вторичном рынке и очень довольны. Когда начинали поиски подходящего жилья хотелось, чтобы оно находилось рядом с работой, чтобы район был обжитой и сам дом был поновее», — отметила обладательница сертификата.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.