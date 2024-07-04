«Соципотека» помогла биохимику из Черноголовки приобрести квартиру

сегодня в 11:51

Научный сотрудник из городского округа Черноголовка приобрела собственную квартиру в новостройке благодаря программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Екатерина Комиссарова работает в Федеральном исследовательском центре проблем химической физики и медицинской химии РАН. Ее стаж приближается к 10 годам. По словам обладательницы сертификата, о науке она мечтала с детства.

«Я химик-синтетик, занимаюсь синтезом сопряженных полимеров для зарядово-транспортных слоев в перовскитных солнечных батареях. Интересно наблюдать процесс синтеза веществ, открывать новые вещества, изучать их свойства», — сказала Комиссарова.

У Екатерины с супругом подрастает малыш. Жилищный вопрос был актуален для семьи — они жили в служебной квартире. Как его решить подсказали коллеги, рассказав о региональной программе.

«Мы приобрели «трешку» в строящемся доме. Сейчас ждем его сдачи. Привлекла малоэтажная застройка, развитая инфраструктура, транспортная доступность», — рассказала Екатерина.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.