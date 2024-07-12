«Социальная ипотека» помогла педиатру из Подмосковья приобрести жилье

Врач из городского округа Домодедово, приняв участие в программе «Социальная ипотека», переехала из служебной квартиры в собственную, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ирина Садонцева работает участковым педиатром в ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница». Ее стаж подходит к 20 годам. Обладательница сертификата уверена, что лучший подход к детям — доброта и ласка.

«Ребята приходят с разными заболеваниями, а также на профосмотры, плановое лечение. Часто они напуганы, расстроены. Конечно, сразу стараешься их подбодрить, успокоить, настроить на позитив», — рассказала Ирина.

У Ирины двое детей. Долгое время семья жила в квартире по социальному найму. О региональной программе улучшения жилищных условий врачу рассказали коллеги. Новоселье Садонцевы отметили в «трешке».

«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке и уже переехали. Теперь у каждого есть своя комната. Все очень нравится: близко к работе, к школе, район замечательный», — сказала Ирина.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.