Сотрудники УК отремонтировали более 1 тыс метров межпанельных швов в Коломне

Специалисты департамента городского хозяйства ремонтируют межпанельные швы в многоквартирных домах. За март альпинисты обработали более 1 100 погонных метров, причем рекордсменом по объему выполненных работ стал дом № 10 на бульваре 800-летия Коломны, где отремонтировали 366 м швов. Также среди адресов, где провели подобные работы, — Спирина, дом № 12, Добролюбова, дом № 13, Калинина, дом № 34а и Весенняя, дом № 16. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начальник участка общестроительных работ ООО «ДГХ» Андрей Сучков рассказал о специфике работы в зимний период:

«Работа по ремонту швов ведется круглогодично. В холодное время года наши альпинисты используют специальные составы, устойчивые к низким температурам, и носят особую экипировку, подходящую для работы в холода. Очень важно, чтобы плиты были сухими, иначе мастика просто не закрепляется должным образом», — сказал Сучков.

Он также отметил, что в холодное время удается выполнить гораздо меньше работы, чем летом, из-за погодных условий.

«Часто бывает так, что мы успели подготовить швы, а на следующий день пошел ледяной дождь или начался сильный ветер, и нам приходится откладывать работу. Кроме того, сильный ветер мешает использованию монтажной пены, которую приходится собирать после нанесения. Все это увеличивает время выполнения работ, и в итоге мы делаем в три раза меньше, чем в летний сезон», — пояснил Сучков.

В апреле альпинистам департамента городского хозяйства предстоит отремонтировать швы в доме № 11 по ул. Юбилейной, доме № 71 по ул. Ленина, доме № 7 по ул. Советской, доме № 38 по набережной Дмитрия Донского.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.