Состоятельные москвичи переключаются на элитное жилье в спальных округах

Спрос на элитное жилье стоимостью от 100 млн рублей в Москве смещается из Центрального административного округа (ЦАО) в другие районы столицы. В сентябре 2026 года 57,3% от общего числа сделок в этом сегменте были оформлены за пределами ЦАО, что привело к росту индекса экспансии элитного жилья до 1,34. Падение суммарного объема продаж в центре на фоне роста предложения в ЗАО, СЗАО и других округах привело к перераспределению структуры премиального рынка недвижимости, сообщает «РБК Недвижимость» .

По данным компании «Intermark Городская недвижимость», в первый месяц осени из 96 оформленных договоров купли-продажи жилья дороже 100 млн рублей 55 пришлись на объекты вне ЦАО. Основными драйверами продаж стали Западный (26% всех сделок) и Северо-Западный (17%) административные округа. Напротив, в центре столицы спрос в этом бюджете сократился за год на 18% — до 41 сделки, а в денежном выражении просел на 42,5% (до 7,93 млрд рублей), что повлияло на общее снижение емкости элитного рынка на 26,7%.

Девелоперы реагируют на переориентацию покупателей увеличением объема строительства за пределами традиционных элитных локаций. На начало сентября 2026 года из 3,8 тыс. представленных на рынке дорогих лотов 62% все еще приходится на ЦАО, однако наибольший прирост предложения за год продемонстрировали Юго-Западный (рост в 3,3 раза), Северный (в 1,8 раза) и Западный округа (в 1,5 раза). Впрочем, резкий рост предложения не всегда гарантирует мгновенные продажи: в ЮЗАО при кратно выросшем объеме за сентябрь не закрыли ни одной сделки с бюджетом свыше 100 млн рублей.

Динамика цен в округах продемонстрировала разнонаправленные тренды. За год средняя стоимость квадратного метра в элитных новостройках ЦАО поднялась на 6,9% и превысила 2,2 млн рублей, в САО показатель вырос на 15,9% (приблизившись к 1,1 млн руб. за кв. м). В то же время на Северо-Западе цены снизились на 2,3% (до 974 тыс. руб. за кв. м), а на Юго-Западе зафиксировано максимальное падение — на 27,7% (до 798 тыс. руб. за кв. м).

Аналитики отмечают, что, несмотря на стабильный спрос на периферийных направлениях, общее количество элитных сделок в августе и сентябре 2026 года немного уступило показателям аналогичного периода прошлого года.

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