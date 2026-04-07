Согласованы проекты капремонта 3 исторических домов в Басманном районе Москвы

Согласованы проекты капитального ремонта многоквартирных домов 1890–1913 годов постройки, расположенных в историческом центре Москвы в Басманном районе, сообщил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Дома находятся по адресам: ул. Машкова, д. 22; Казарменный переулок, д. 10, строение 2; Земляной Вал, д. 10.

«Все три дома построены еще до революции, поэтому проекты содержат схожий перечень работ, направленных на модернизацию эксплуатационных характеристик и повышение энергоэффективности зданий. В них заменят устаревшие инженерные коммуникации, отремонтируют кровли, утеплят чердаки, приведут в порядок фасады с декоративными элементами», — уточнил Щербаков.

Подлежащие капремонту дома не являются объектами культурного наследия, однако составляют часть исторической застройки Басманного района с характерным для своего времени декором. Специалисты бережно очистят фасады от загрязнений, отремонтируют штукатурный слой и покрасят поверхности. С декоративных элементов удалят наслоения старых покрытий. Поврежденные детали восстановят методом докомпоновки, а также заново покрасят.

Важной частью работ станет обновление систем отопления, водо- и электроснабжения. После замены инженерных коммуникаций в местах их прохождения проведут локальный восстановительный ремонт. В подвалах домоврасчистят и обработают противогрибковым раствором стены и потолки. На крышах заменят кровельное покрытие, защитные ограждения и систему водостока, на чердаках утеплят перекрытия и обновят вентиляционные короба. В подъездах установят новые окна и входные двери.