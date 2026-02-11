сегодня в 10:40

Согласованы проекты двух домов по реновации на Ставропольской улице Москвы

Москомэкспертиза согласовала проекты жилых домов по программе реновации в юго-восточной части Москвы. Строительство планируется на Ставропольской улице на земельных участках № 7А и 9А, сообщил председатель столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«Новостройки запроектированы на месте включенных в программу реновации 8 жилых домов, расположенных на углу Ставропольской улицы и проспекта 40 Лет Октября. Площадь каждого участка застройки составляет около 1,4 га», — отметил Щербаков.

Он уточнил, что всего в новостройках будет создано порядка 1,5 тыс. квартир.

Десятисекционный дом на участке № 7А по Ставропольской улице будет насчитывать 746 квартир. Десять из них оборудуют для удобства жителей с ограниченными возможностями здоровья.

Вторая новостройка на участке №9А будет состоять из 11 секций. В ней запланировано 747 квартир, 11 из которых адаптируют для маломобильных граждан и членов их семей.

Суммарная площадь жилых помещений в обеих новостройках превысит 90 тыс. кв. м.

Все жилые секции, включая квартиры и зоны общего пользования, будут сданы с выполненной чистовой отделкой. Работы проведут с использованием современных, безопасных и долговечных материалов в полном соответствии со стандартами программы реновации.

На первых этажах каждого из зданий предусмотрены помещения общественного назначения общей площадью около 3,4 тыс. кв. м. На время заселения там разместятся информационные центры для новоселов.

Новые дома органично интегрируют в существующую инфраструктуру района. Рядом расположены детские сады, школы, поликлиники, объекты бытового обслуживания, магазины, кафе и остановки общественного транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программа реновации в Москва выполнена уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».