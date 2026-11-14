Согласован проект ЖК для реновации на проспекте Маршала Жукова

Согласован проект жилого комплекса для реализации программы реновации в СЗАО столицы, сообщил председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

Новостройка появится по адресу: проспект Маршала Жукова, з/у 25/1.

«Выдано положительное заключение государственной экспертизы по проекту комплекса из двух жилых корпусов для реализации программы реновации в районе Хорошево-Мневники. Его планируют построить на земельном участке площадью 0,4 га на месте расселенной пятиэтажки 1959 года. В новостройке запроектирована 231 квартира, в том числе четыре — с учетом потребностей маломобильных граждан», — уточнил Щербаков.

ЖК будет расположен в районе с развитой городской инфраструктурой: в шаговой доступности находятся станция метро «Народное Ополчение» и остановки наземного транспорта, рядом расположены образовательные и медицинские учреждения. Новостройку сдадут полностью готовой к заселению: в квартирах выполнят чистовую отделку по стандартам программы реновации, установят сантехнику и электроплиты.

В подъездах запроектированы помещения для консьержей и колясочные. Для повышения энергоэффективности комплекса просторные вестибюли с лифтовыми холлами будут отделены от входных групп двойными тамбурами.

На первых этажах предусмотрены помещения коммерческого и общественного назначения, в одном из которых будет работать центр информирования о переселении по программе реновации.

Придомовую территорию комплексно благоустроят: там появятся газоны с цветниками, места для отдыха, спортивная и две детских площадки. В зданиях и на прилегающей территории обеспечат безбарьерную среду для комфортного перемещения людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с детскими колосками: входы в корпуса и проходы в местах общего пользования запроектированы на уровне земли, без ступеней и порогов.