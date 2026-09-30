Согласован проект жилого дома по реновации в Измайлове

Согласован проект многоквартирного дома для программы реновации в районе Измайлово Восточного административного округа столицы, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Новостройка появится по адресу: 3-я Парковая улица, владение 39.

«Согласно проектным решениям, новостройка на востоке столицы появится на месте включенного в программу реновации многоквартирного дома 1960 года постройки по адресу: 3-я Парковая улица, дом 39, корпус 3. Это будет односекционное здание на 113 квартир», — прокомментировал Щербаков.

Первый этаж нового дома будет отведен под коммерческое и общественное использование. Общая площадь таких помещений составит 214 кв. м. В одном из них во время заселения будет работать Центр информирования населения о переселении в рамках программы реновации.

На прилегающей к дому территории проведут комплексное благоустройство с учетом стандартов и требований безбарьерной среды. Условия для беспрепятственного передвижения маломобильных граждан обеспечат также и в местах общего пользования, а две квартиры в доме спроектированы специально для комфортного проживания людей с ОВЗ. Дом сдадут с чистовой отделкой.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что более 500 москвичей начали переселение по программе реновации в Красносельском районе.