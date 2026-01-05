Собственнику грозит судимость: чем опасна фиктивная регистрация в квартире

Фиктивная регистрация по месту жительства является уголовным преступлением и может обернуться судимостью и крупными штрафами для собственников жилья, сообщил РИАМО партнер юридического бюро Legal Advisor, адвокат МКА «ГРАД» Олег Ким.

«Если человек формально регистрируется в квартире, но фактически там не проживает, уголовная ответственность наступает не для него, а для собственника, который предоставил такую регистрацию», — пояснил адвокат.

По его словам, ответственность за такие действия предусмотрена статьей 322.2 Уголовного кодекса РФ и правоохранительные органы сейчас активно выявляют подобные нарушения на фоне усиленной борьбы с незаконной миграцией и регистрационными махинациями.

Выявление фиктивной регистрации часто происходит уже на этапе обращения в МФЦ. Подозрения у сотрудников вызывают ситуации, когда в одной квартире пытаются зарегистрировать слишком большое количество людей, несоразмерное ее площади и установленным нормам проживания.

«В таких случаях информация автоматически передается в полицию и органы дознания, после чего может быть возбуждено уголовное дело», — рассказал он.

Юрист подчеркнул, что речь идет именно об уголовной ответственности, а не об административном правонарушении. Рассчитывать на безнаказанность в подобных ситуациях не стоит, так как практика выявления фиктивных регистраций в последние годы стала значительно жестче.

«Это полноценное преступление, которое влечет судимость. Наказания бывают разные, но чаще всего назначаются серьезные денежные штрафы — как правило не менее 100 тыс. руб.», — добавил Ким.

