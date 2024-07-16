Собственники земли в Подмосковье изменили ВРИ участков на 945 млн рублей

На территории Московской области почти 4 тысячи собственников изменили вид разрешенного использования своих земельных участков с начала года. В бюджет региона поступило более 945 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Эта сумма почти на 200 млн больше показателей прошлого года. Всего же было направлено более 5,8 тысячи положительных решений на общую сумму свыше 5,7 млрд рублей. Для удобства граждан действует электронный сервис расчета платы за изменение ВРИ земли, а также данная услуга подключена к «Госключу», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Сведения о виде разрешенного использования земельного участка содержатся в ЕГРН, что является дополнительной характеристикой участка. Уточнить ВРИ можно, заказав выписку из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) об основных характеристиках объекта недвижимости. Это можно сделать: на сайте rosreestr.gov.ru; в офисах МФЦ — на портале uslugi.mosreg.ru; на сайте подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра»; воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая карта» (для этого необходимо знать адрес участка или его кадастровый номер).

Для того, чтобы поменять основной ВРИ земельного участка, необходимо уточнить, приняты ли правила землепользования и застройки (ПЗЗ) уполномоченным органом в населенном пункте, где расположен земельный участок. Если ПЗЗ утверждены, правообладатель вправе самостоятельно без дополнительных разрешений и согласований выбрать ВРИ земельного участка из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом. Для этого собственнику необходимо обратиться в Росреестр. Подать заявление можно в любом удобном офисе МФЦ Московской области.

Плата за изменение взимается, если ВРИ предусматривает различные виды жилой застройки. Сумму можно узнать с помощью сервиса предварительного расчета до подачи документов в Росреестр и внесения соответствующих изменений в ЕГРН. Услуга «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области» доступна на портале РПГУ.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.