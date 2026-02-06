Собственники Подмосковья в январе изменили назначение земли на 106,6 млн руб

В январе 2026 года 219 владельцев земельных участков в Подмосковье получили положительные решения о смене вида разрешенного использования на сумму свыше 106,6 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье все больше собственников меняют вид разрешенного использования (ВРИ) своих земельных участков. По данным министерства имущественных отношений Московской области, в январе 2026 года было принято 294 положительных решения о смене ВРИ на общую сумму более 5 млрд рублей. Из них 219 владельцев получили разрешения на сумму свыше 106,6 млн рублей.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов пояснил, что вид разрешенного использования определяет, как собственник может использовать участок — для жилищного или дачного строительства, коммерческих целей и других задач. Изменение ВРИ позволяет расширить возможности эксплуатации земли.

Для определения действующего ВРИ необходимо получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это можно сделать через сайт Росреестра, многофункциональные центры, портал госуслуг Подмосковья или Национальную систему пространственных данных.

Процедура смены ВРИ включает проверку утверждения правил землепользования и застройки, выбор нового назначения из утвержденного перечня и подачу заявления в Росреестр через МФЦ. При строительстве жилья за смену ВРИ взимается плата, которую можно рассчитать с помощью сервиса на региональном портале госуслуг. Сервис также проверяет соответствие текущего использования классификатору и подсказывает, когда смена ВРИ возможна бесплатно.

По итогам 2025 года в Московской области более 5,3 тыс. собственников изменили вид разрешенного использования своих участков, а в бюджет региона поступило свыше 2,6 млрд рублей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.