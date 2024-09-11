Собственники недвижимости Подмосковья могут запретить сделки без личного участия
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
На госуслугах можно оформить запрет на сделки с жильем без личного участия собственника. Это позволит защитить недвижимость от распоряжения без ведома или против воли владельца, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Собственник может подать запрет на сделки с недвижимостью без своего участия.
Это значит, что без его присутствия и подписи нельзя зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта недвижимости.
Запрет защищает собственника от мошеннических действий.
Даже если у злоумышленника будут все необходимые для сделки документы, МФЦ и Росреестр не станут рассматривать обращение.
Чтобы оформить запрет, нужно:
- установить приложение «Госключ» и сгенерировать электронную подпись;
- подать заявление на госуслугах, заполнить паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости;
- подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через «Госключ»;
- дождаться уведомления от Росреестра в личном кабинете.
Чтобы снять запрет, нужно:
- подать заявление на портале госуслуг;
- подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ»;
- в течение пяти рабочих дней запись уберут из ЕГРН;
- дождаться уведомления в личном кабинете.
Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано:
- нотариусом при регистрации правана объект недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки;
- любой стороной нотариально удостоверенной сделки;
- на государственную регистрацию прав при наследовании;
- на государственную регистрацию прав по решению суда или требованию судебного пристава.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.