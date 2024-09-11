сегодня в 12:49

Собственники недвижимости Подмосковья могут запретить сделки без личного участия

На госуслугах можно оформить запрет на сделки с жильем без личного участия собственника. Это позволит защитить недвижимость от распоряжения без ведома или против воли владельца, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Собственник может подать запрет на сделки с недвижимостью без своего участия.

Это значит, что без его присутствия и подписи нельзя зарегистрировать переход, прекращение, ограничение права и обременение объекта недвижимости.

Запрет защищает собственника от мошеннических действий.

Даже если у злоумышленника будут все необходимые для сделки документы, МФЦ и Росреестр не станут рассматривать обращение.

Чтобы оформить запрет, нужно:

установить приложение «Госключ» и сгенерировать электронную подпись;

подать заявление на госуслугах, заполнить паспортные данные, ИНН и кадастровый номер объекта недвижимости;

подписать заявление усиленной квалифицированной электронной подписью через «Госключ»;

дождаться уведомления от Росреестра в личном кабинете.

Чтобы снять запрет, нужно:

подать заявление на портале госуслуг;

подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью через приложение «Госключ»;

в течение пяти рабочих дней запись уберут из ЕГРН;

дождаться уведомления в личном кабинете.

Росреестр рассмотрит заявление, если оно подано:

нотариусом при регистрации правана объект недвижимости на основании нотариально удостоверенной сделки;

любой стороной нотариально удостоверенной сделки;

на государственную регистрацию прав при наследовании;

на государственную регистрацию прав по решению суда или требованию судебного пристава.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.