Собственникам жилья в Подмосковье рассказали о перепланировка в ипотечной квартире

Подмосковье традиционно строит больше всех в стране. За 10 лет в регионе введено в эксплуатацию более 100 млн кв. метров жилья. Эксперты Минжилполитики региона рассказали, что необходимо знать будущим собственникам о ремонте и перепланировке в ипотечном жилье, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласие банка на ремонт — не нужно, но необходимо для перепланировки квартиры. Собственник обязан поддерживать ипотечную квартиру в нормальном состоянии, согласно ФЗ «Об ипотеке», статья 30. Менять обои, двери и половое покрытие, натягивать потолки можно без согласия банка.

Улучшать имущество можно, но ухудшать его или уменьшать стоимость сверх нормального износа запрещено ФЗ «Об ипотеке», статья 29. Касается перепланировки и переустройства. Банк считает это обоснованным риском.

Если перепланировка значительно влияет на технические характеристики квартиры и впоследствии на ее стоимость, необходимо предварительно согласовать работы с банком. Например, если вы объединили кухню с гостиной и теперь у вас «двушка» вместо «трешки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.