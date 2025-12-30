Собственник или арендатор: кто заплатит больше за отсутствие временной прописки

Ответственность за проживание в жилом помещении без временной регистрации наступает, если человек находится там более 90 дней, сообщил РИАМО партнер юридического бюро Legal Advisor, адвокат МКА «ГРАД» Олег Ким.

«Регистрация по месту пребывания должна быть оформлена в течение 90 дней с момента въезда в жилое помещение. Если этого не происходит, наступает административная ответственность по статье 19.15.1 Кодекса об административных правонарушениях», — пояснил Ким.

Он уточнил, что наибольшие риски в такой ситуации несут арендодатели. Для собственников жилья штраф составляет от 2 до 5 тыс. руб. по всей стране, а в субъектах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге — от 5 до 7 тыс. руб.

Арендаторы штрафуются в меньшем размере. Для них санкции составляют от 2 до 3 тыс. руб. в регионах и от 3 до 5 тыс. руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Статья 19.15.1 КоАП РФ предусматривает и случаи освобождения от административной ответственности, однако они зависят от конкретных обстоятельств.

«Это достаточно объемная норма, в которой есть исключения. При необходимости стоит обращаться напрямую к тексту статьи и анализировать ситуацию индивидуально», — добавил Ким.

