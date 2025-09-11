Соболев: 8 МКД расселили и снесли в Котельниках в 2025 году

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьеву о переселении из аварийного жилья. В этом году в округе снесли восемь МКД и расселили 625 человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Также Соболев рассказал, что в муниципалитете активно реализуют инвестпроекты. Компания «Терминал Березовый» в этом году построила на территории округа складской комплекс (0,5 млрд руб. инвестиций), а склад в Котельниках строит АО «РАСТРО+» (50 млн руб. инвестиций).

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.