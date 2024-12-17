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Собянин: в домах по реновации первые этажи отводят под социально-бытовые объекты

На первых этажах зданий в жилых комплексах столицы, которые были возведены по программе реновации, было открыто почти 700 предприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Таким образом, там появляются магазины, кафе, аптеки и медицинские центры.

«При строительстве ЖК первые этажи домов оставляем нежилыми под социально-бытовые объекты. С момента начала программы построены и переданы под заселение 324 жилых комплекса. На первых этажах размещены свыше 1,4 тыс. нежилых помещений», — поделился градоначальник.

Чаще всего на первых этажах ЖК открываются магазины.

Благодаря тому, что в жилых комплексах открываются предприятия, было создано порядка 9,5 тыс. рабочих мест. По итогам реализации программы запланировано, что их будет свыше 200 тыс.