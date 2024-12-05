Собянин: строительство моста через Нагатинский затон завергится в 2025 году

Пешеходный мост через Нагатинский затон в столице может быть открыт в январе следующего года, сообщил мэр города Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Данное сооружение позволит добираться быстрее до станции метро «Нагатинский Затон».

«Мост, который мы строим не только по просьбе жителей, а по такому народному проекту — там было несколько вариантов строительства моста, жители проголосовали за тот вариант, который был предложен — он достаточно низкий, пешеходный, комфортный. Надеюсь, что мы в январе его уже запустим», — отметил градоначальник.

Мост станет одним из самых красивых в Москве. С высоты он будет напоминать диадему, а вечером там включат архитектурную подсветку.