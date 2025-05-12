Собянин посетил ЖК по реновации в Покровском-Стрешневе и вручил ключи новоселам

В районе Покровское-Стрешнево завершено строительство нового жилого комплекса, предназначенного для переселения граждан в рамках программы реновации. Глава Москвы Сергей Собянин лично побывал в новостройке, расположенной на улице Николая Озерова, и передал ключи от квартир первым новоселам, сообщает газета «Известия» .

Этот жилой комплекс включает 9 подъездов на 962 квартиры, среди которых 11 адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Как сообщил Собянин в своем Telegram-канале, в этот дом переедут жители восьми старых домов, расположенных в том же районе, всего около 1,5 тысячи человек.

Мэр подчеркнул, что переезжающие получат не только современное и удобное жилье, но и облагороженную прилегающую территорию, оборудованную спортивными и детскими площадками, а также зонами для отдыха. В непосредственной близости от новостройки находятся две станции метро — «Тушинская» и «Спартак», а также станция МЦД-2.

«Район Покровское-Стрешнево активно развивается — вокруг него в последние годы создается комфортная социальная и транспортная инфраструктура», — заявил Собянин.

В программу реновации в Покровском-Стрешневе включено 48 домов. На сегодняшний день 11 из них уже расселены или находятся в процессе расселения. По информации мэра, в общей сложности в рамках программы новые квартиры получат 8,3 тысячи жителей района.