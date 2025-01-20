Собянин: Москва предоставила для МаИП 700 га земли без торгов с 2022 года

Предприниматели столицы без торгов получили от города с 2022 года порядка 700 га земли для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Из них 360 га выделили в 2024 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В городе планируется реализовать несколько крупных проектов, среди них — вторая очередь технопарка в Троицке, которая принесет 500 новых рабочих мест; строительство театра мюзикла на месте бывшей Щукинской сцены в Тверском районе; возведение многофункционального делового центра из 10- и 21-этажных зданий в Хорошевском районе.

«В рамках масштабных инвестпроектов промышленные предприятия могут расширяться или строить новые производства. По льготной ставке 1 рубль в год инвесторы арендовали около 270 га», — отметил Собянин.

Недалеко от «Руднева» в Некрасовке построят завод горизонтальных расточных станков, который принесет 1100 новых рабочих мест. В Зеленограде появится комплекс по производству мебели, а в Очакове-Матвеевском — завод компонентов уборочной техники, столярных изделий и малых архитектурных форм.